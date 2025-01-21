Скільки північних корейців вже загинуло на Курщині: Зеленський відповів

Президент України Володимир Зеленський повідомив кількість загиблих військових з КНДР, які воювали у Курській області на боці Росії. За його інформацією, чотири тисячі північних корейців там вже загинули.

Про це йшлося у Давосі під час виступу Зеленського на економічному форумі 2025 року 21 січня.

Глава держави висловився про стратегію президента РФ Володимира Путіна щодо втягування ще однієї країни у війну проти України.

"Ми досі перебуваємо в Курському регіоні. Наші військові там. Сил РФ не вистачило нас витиснути. Сьогодні там понад 60 тис. російських військових. Саме на цьому напрямку. Окрім цього було 12 тис. північних корейців, чотири тисячі з яких загинули. Це була стратегія Путіна втягнути ще одну країну", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, полонений солдат з КНДР хотів вкоротити собі віку. Він з розгону вдарився головою об стовп. Солдати з Північної Кореї, за словами поліських десантників, є тренованими, спортивними та витривалими.

Читайте також: