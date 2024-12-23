Скільки північнокорейських військових вбито та поранено на Курщині: Зеленський шокував цифрою

Є ризики направлення додаткової кількості солдатів та військової техніки для армії РФ від Північної Кореї — і будуть відчутні відповіді на це з боку України, наголосив президент.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. На засіданні робив доповідь головком Олександр Сирський щодо ситуації на фронті та в районах проведення Курської операції. За його даними, є ризики направлення додаткової кількості солдатів та військової техніки для російської армії від Північної Кореї — і будуть відчутні відповіді на це з боку України.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

"Зараз, за попередніми даними, кількість убитих та поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує вже 3 тисячі осіб", – зазначив він.

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Зеленський наголосив, що важливо, щоб світ розумів, що ризик дестабілізації навколо Корейського півострова і в сусідніх регіонах й акваторіях збільшується пропорційно зростанню співпраці між Москвою та Пхеньяном.

"Передавання досвіду сучасної війни та поширення військових технології з Росії – це глобальна загроза. Для світу ціна відновлення стабільності завжди значно вище, ніж ціна ефективного тиску на тих, хто дестабілізує ситуацію та руйнує життя", – резюмував президент.

Нагадаємо, попереднього тижня президент Росії Володимир Путін заявив про успіхи його армії на фронті в Курській області, однак не зміг назвати точні дати повернення територій регіону.