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Скільки потрібно гранат, щоб "зачистити" 200 метрів ворожих окопів під Бахмутом: десантники з'ясували (відео)

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
542
Час на прочитання
1 хв
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Скільки потрібно гранат, щоб "зачистити" 200 метрів ворожих окопів під Бахмутом: десантники з'ясували (відео)

Десантники зачищають ворожі окопи під Бахмутом. Скрін відео

Оприлюднено відео процесу звільнення 200-метрової території. 

Українські десантники 80-ї бригади порахували, скільки потрібно гранат, щоб зачистити 200 метрів окопів росіян під Бахмутом. 

Про це йдеться у дописі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Він оприлюднив відео процесу звільнення 200-метрової території. 

Крок за кроком, окоп за окопом десантники "зачистили" 200 метрів та витратили 14 гранат. 

Тим часом бійці зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 10-ої ОГШБр “Едельвейс” за допомогою ПЗРК-Ігла збили російський винищувач Су-25.

Нагадаємо, що офіцер ТрО ЗСУ привідкрив специфіку вишколу за стандартами НАТО. 

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Дата публікації
Перегляди
542
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