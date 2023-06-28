Скільки потрібно гранат, щоб "зачистити" 200 метрів ворожих окопів під Бахмутом: десантники з'ясували (відео)

Українські десантники 80-ї бригади порахували, скільки потрібно гранат, щоб зачистити 200 метрів окопів росіян під Бахмутом.

Про це йдеться у дописі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Він оприлюднив відео процесу звільнення 200-метрової території.

Крок за кроком, окоп за окопом десантники "зачистили" 200 метрів та витратили 14 гранат.

Тим часом бійці зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 10-ої ОГШБр “Едельвейс” за допомогою ПЗРК-Ігла збили російський винищувач Су-25.

Нагадаємо, що офіцер ТрО ЗСУ привідкрив специфіку вишколу за стандартами НАТО.

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