Скільки повітряних цілей РФ збили від початку повномасштабної війни: командувач ПС вразив цифрою

Українські пілоти здійснили понад 20 тисяч бойових вильотів.
Від початку повномасштабної війни РФ Повітряні сили України знищили понад 8000 повітряних цілей Росії.
Про це повідомив командувача Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука.
"Битва за небо триває. Цілодобово ворог атакує нас бомбами та ракетами, проводить повітряну розвідку, щоночі б’є ударними безпілотниками...За два з половиною роки Повітряні Сили знищили понад 8000 повітряних цілей ворога: сотні літаків та вертольотів, тисячі крилатих ракет та безпілотників. Українські пілоти здійснили понад 20 тисяч бойових вильотів, більшість – на бойове застосування авіаційних засобів ураження", - написав він на сторінці у телеграмі.
Олещук подякував партнерам Україн за "потужну підтримку".
"Дякую їм за свідому позицію у захисті миру й демократії, наших людей! Якісно та уміло застосовуючи сучасне західне озброєння, воїни Повітряних Сил проявили неабияку мужність, героїзм, професіоналізм та винахідливість", - зазначив він.
Також він додав, що у період широкомасштабного вторгнення РФза особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, 4475 військовослужбовців Повітряних Сил відзначені державними нагородами, 47 з них стали Героями України, 25 - посмертно.
Нагадаємо, за даними ISW, російські війська мають просування на Луганщині та Донеччині.
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