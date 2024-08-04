Скільки повітряних цілей РФ збили від початку повномасштабної війни: командувач ПС вразив цифрою

Від початку повномасштабної війни РФ Повітряні сили України знищили понад 8000 повітряних цілей Росії.

Про це повідомив командувача Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

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"Битва за небо триває. Цілодобово ворог атакує нас бомбами та ракетами, проводить повітряну розвідку, щоночі б’є ударними безпілотниками...За два з половиною роки Повітряні Сили знищили понад 8000 повітряних цілей ворога: сотні літаків та вертольотів, тисячі крилатих ракет та безпілотників. Українські пілоти здійснили понад 20 тисяч бойових вильотів, більшість – на бойове застосування авіаційних засобів ураження", - написав він на сторінці у телеграмі.

Олещук подякував партнерам Україн за "потужну підтримку".

"Дякую їм за свідому позицію у захисті миру й демократії, наших людей! Якісно та уміло застосовуючи сучасне західне озброєння, воїни Повітряних Сил проявили неабияку мужність, героїзм, професіоналізм та винахідливість", - зазначив він.

Також він додав, що у період широкомасштабного вторгнення РФза особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, 4475 військовослужбовців Повітряних Сил відзначені державними нагородами, 47 з них стали Героями України, 25 - посмертно.

Нагадаємо, за даними ISW, російські війська мають просування на Луганщині та Донеччині.

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