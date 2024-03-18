Скільки правок в новому законопроєкті про мобілізацію розглянули в Комітеті з нацбезпеки: нардеп приголомшив цифрою

Комітет з нацбезпеки продовжує розгляд правок. Сьогодні дійшли до 875.

Комітет з нацбезпеки продовжує розгляд правок в новому законопроєкті про мобілізацію.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, Комітет продовжує розгляд правок. Сьогодні дійшли до 875.

"На завтра план дійти приблизно до половини (нагадаю, загалом більше 4000 правок). Чи це станеться – питання. Але буду тримати вас в курсі", — наголосив Гончаренко.

Нагадаємо, що розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію гальмують самі нардепи. На засідання безпекового комітету приходять не більш ніж половина обранців, тоді як правки розглядають лише тоді, коли присутній їхній автор.

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