Скільки протягнуть російські окупанти на правому березі Херсона: прогноз військового експерта

ЗСУ не даватимуть можливості переправляти боєприпаси, пальне та їжу для російського угруповання військ з лівого на правий берег Дніпра в Херсонській області. Тих обсягів, які окупанти постачають понтонними поромами, не достатньо для правобережного угруповання.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

"Ми продовжуємо завдавати ударів як авіаційних, так і артилерійських, по запасах, складах. Кожен день один - два склади, пункти управління. Дуже добре попрацювали по російських системах ППО і наша авіація тепер там більш-менш вільно літає і завдає в день по кілька вогневих ударів по противнику. Авіація, до речі, набагато могутніше, ніж артилерія, і може зносити великі об'єкти. Вона може завдавати ударів по площах з досить високою ефективністю", - сказав він.

За його словами, російські війська досі не визначилися з подальшим планом дій – готуватися до оборони для утримання позицій або штурмових рухів для просування територією України.

Раніше стало відомо, що РФ приготувала артилерію на півночі Криму для боїв за Херсонську область. У Кремлі поставили завдання захопити всю територію прикордонного із Кримським півостровом регіоном.

Генерал-майор Дмитро Марченко заявив, що російські окупанти не зможуть провести "референдум" у Херсонській області. За його словами, співробітники ФСБ вже визнають, що в Херсоні не вдасться реалізувати кримський сценарій, тому готуються "до якихось інших заходів".

Водночас Марченко не зміг назвати точні терміни звільнення Херсонської області від окупантів, проте запевнив, що довго чекати не доведеться.

ЗСУ перейшли в контрнаступ на Херсон - заступник мера Роман Головня в ТСН

Читайте також: