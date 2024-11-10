Скільки ракет, дронів і КАБів випустила РФ по Україні цього тижня: Зеленський назвав цифри

Президент України Володимир Зеленський назвав кількість ударних дронів та ракет, які РФ випустила по нашій країні протягом тижня.

Про це він написав у Телеграм-каналі.

"Протягом цього тижня щоночі й щодня працювали наші сили ППО, захищаючи небо України від російського терору. Цієї ночі Росія запустила проти України рекордну кількість "Шахедів" та інших ударних дронів – 145. Упродовж цього тижня застосувала понад 800 керованих авіаційних бомб, близько 600 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів", - написав він.

З його слів, "такий терор не можна зупинити словами, а вбивства дітей, втрату рідних не можна просто забути".

"Без сильних рішень не буває безпеки від терору, і в кожній країні це однаково зрозуміло. А без справедливості не буває надійного миру, і досягти цього – цілком реалістично для України", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти знову влаштували повітряну атаку по Україні - випустили 145 "Шахедів".

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