Скільки ракет, дронів і КАБів випустила РФ по Україні за тиждень: Зеленський назвав цифри

Терор росіян не припиняється ні вдень, ні вночі.

Росія від початку цього тижня застосувала проти України понад 700 керованих авіаційних бомб, понад 170 ударних безпілотників різних типів та майже 80 ракет.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Масштабу цього зла має відповідати й масштаб рішень на захист життя. Кожен партнер може вплинути на ситуацію, може зміцнити захист від терору", - написав він.

Раніше Зеленський повідомляв, що за 23-30 червня Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб.

Від початку червня 2024 року росіяни застосували проти України понад 2400 керованих авіабомб, із них близько 700 скинули на Харківську область.

21 червня, за попередніми даними, росіяни скинули на селище Липці в Харківській області надпотужну бомбу ФАБ-3000 M54.

Понад 800 керованих авіабомб за тиждент: Зеленський показав наслідки бомбардувань РФ

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