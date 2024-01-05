Скільки ракет і дронів випустила РФ по Україні за 2023 рік: яка кількість була збита (інфографіка)

ППО знищила понад 70% ворожих ракет і понад 80% безпілотників протягом року.

Російські війська за весь 2023 рік атакували Україну за допомогою 1 335 ракет та 3 149 безпілотників-камікадзе. Більшість ворожих цілей були збиті силами і засобами ППО.

Про це свідчить інфографіка від UA War Infographics із посиланням на статистику від Повітряних сил ЗСУ.

Повітряні сили збили 70,3% російських ракет протягом 2023 року. Так, за весь рік Росія випустила по Україні 1 335 ракет, з яких 938 були знищені.

Кількість випущених і збитих ракет РФ щомісяця 2023 року:

у січні окупанти випустили по Україні 96 ракет. Було збито 75;

у лютому – випустили 107 ракет, з яких було збито 79;

у березні – випущено 85, збито – 38;

у квітні – випущено 23, збито – 21;

у травні – випущено 185, збито – 154;

у червні – випущено 191, збито 157;

у липні – випущено 132, збито – 82;

у серпні – випущено 137, збито – 95;

у вересні – випущено 100, збито – 79;

у жовтні – випущено 36, збито – 15;

у листопаді – випущено 44, збито – 15;

у грудні – випущено 199, збито – 128.

Кількість запущених і збитих російських ракет протягом 2023 року / Інфографіка: UA War Infographics

Окрім того, протягом 2023 року Повітряні сили збили 83,8% російських ударних дронів – це понад 2 600 безпілотників із 3 149 запущених. Найбільше ворожих БПЛА були знищені у грудні.

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Кількість випущених і збитих дронів-камікадзе щомісяця 2023 року:

у січні РФ запустила по Україні 108 дронів, було збито – 108;

у лютому – випустила 45, збито – 40;

у березні – випустила 89, збито – 71;

у квітні – випустила 77, збито – 67;

у травні – випустила 419, збито – 380;

у червні – випустила 207, збито – 172;

у серпні – випустила 171, збито – 150;

у вересні – випустила 506, збито – 399;

у жовтні – випустила 289, збито – 235;

у листопаді – випустила 369, збито – 303;

у грудні – випустила 623, збито – 508.

Кількість запущених і збитих російських дронів-камікадзе протягом 2023 року / Інфографіка: UA War Infographics

Нагадаємо, за оцінками військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, Росія виробила комбіновану тактику атак ракетами та дронами по Україні, яку продовжить застосовувати. Починатиме ворог атки з нальотів БПЛА та продовжуватиме комбінацією ракет різної номенклатури.

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