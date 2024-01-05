Скільки ракет і дронів випустила РФ по Україні за 2023 рік: яка кількість була збита (інфографіка)

ППО знищила понад 70% ворожих ракет і понад 80% безпілотників протягом року.
Російські війська за весь 2023 рік атакували Україну за допомогою 1 335 ракет та 3 149 безпілотників-камікадзе. Більшість ворожих цілей були збиті силами і засобами ППО.
Про це свідчить інфографіка від UA War Infographics із посиланням на статистику від Повітряних сил ЗСУ.
Повітряні сили збили 70,3% російських ракет протягом 2023 року. Так, за весь рік Росія випустила по Україні 1 335 ракет, з яких 938 були знищені.
Кількість випущених і збитих ракет РФ щомісяця 2023 року:
- у січні окупанти випустили по Україні 96 ракет. Було збито 75;
- у лютому – випустили 107 ракет, з яких було збито 79;
- у березні – випущено 85, збито – 38;
- у квітні – випущено 23, збито – 21;
- у травні – випущено 185, збито – 154;
- у червні – випущено 191, збито 157;
- у липні – випущено 132, збито – 82;
- у серпні – випущено 137, збито – 95;
- у вересні – випущено 100, збито – 79;
- у жовтні – випущено 36, збито – 15;
- у листопаді – випущено 44, збито – 15;
- у грудні – випущено 199, збито – 128.
Окрім того, протягом 2023 року Повітряні сили збили 83,8% російських ударних дронів – це понад 2 600 безпілотників із 3 149 запущених. Найбільше ворожих БПЛА були знищені у грудні.
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Кількість випущених і збитих дронів-камікадзе щомісяця 2023 року:
- у січні РФ запустила по Україні 108 дронів, було збито – 108;
- у лютому – випустила 45, збито – 40;
- у березні – випустила 89, збито – 71;
- у квітні – випустила 77, збито – 67;
- у травні – випустила 419, збито – 380;
- у червні – випустила 207, збито – 172;
- у серпні – випустила 171, збито – 150;
- у вересні – випустила 506, збито – 399;
- у жовтні – випустила 289, збито – 235;
- у листопаді – випустила 369, збито – 303;
- у грудні – випустила 623, збито – 508.
Нагадаємо, за оцінками військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, Росія виробила комбіновану тактику атак ракетами та дронами по Україні, яку продовжить застосовувати. Починатиме ворог атки з нальотів БПЛА та продовжуватиме комбінацією ракет різної номенклатури.
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