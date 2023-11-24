Скільки ракет могла накопичити Росія: відповідь Повітряних сил

Країна-агресорка Росія могла накопичити до 900 далекобійних високоточних ракет напередодні зими. Адже вже кілька місяців не було великих ударів, як влітку. Ракети ворог може використати для атак по Україні.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Якщо у підсумку рахувати, понад 100 ракет кожного літнього місяця приблизно використовувала. Вже в осінні місяці ті, що пройшли, таких інтенсивних обстрілів ракетами немає. Ми бачимо більше Х-59, Х-31. Але є теж "Іскандер-М", "Іскандер-К"", - сказав речник.

Ігнат з посиланням на дані українського Генштабу та Повітряних сил наголосив, що восени РФ на місяць використовує кілька десятків ракет для удар. Головне управління розвідки вважає, що РФ може виготовляти щомісяця 100 ракет.

"Можна зробити певний математичний висновок, що 870 чи, може, навіть 900 (ракет - Ред.). Саме така кількість високоточних далекобійних, окрім авіаційних ракет (Х-59, Х-31, Х-35), а також "Онікси", ракети С-300. Ми говоримо тільки про далекобійні ракети", - наголосив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, тим часом російські війська ледь не щодня запускають десятки дронів по території нашої України. За допомогою такого підходу вони шукають слабкі місця в нашій ППО. Наразі тривоги в Україні тривалі, бо росіяни завдають удари групами по кілька хвиль.

Читайте також: