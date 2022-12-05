Скільки ракет могла випустити Росія: експерт назвав мінімальну кількість, необхідну для прориву української ППО

У понеділок, 5 грудня, повітряну тривогу оголосили по всій території України. Росіяни вкотре здійснили масований ракетний обстріл.

Скільки ракет могла випустити Росія цього разу, розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у коментарі "24 каналу".

За його словами, росіяни могли випустити щонайменше пів сотні ракет.

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"Це мінімальна кількість, яку використовують для прориву протиповітряної оборони, тому не менше ніж пів сотні", – сказав експерт.

Коваленко зауважив, що ворог використовує не тільки ракети комбіновано-авіаційного базування Х-101. Окрім них, росіяни застосовують крилаті ракети типу "Калібр". Для цього вони вивели в Чорне море свої ракетоносії.

"Безпосередньо буде використано щонайменше 8 пусків крилатих ракет "Калібр", – припустив експерт.

Коментуючи загрозу з Білорусі, Коваленко сказав, що поки в повітряному просторі сателіта РФ не зафіксовано літаків, які можуть загрожувати Україні. А для того, щоб підняти винищувач і відправити його в повітряний простір Білорусі, потрібна щонайменше 1 година. Тому він попереджає, що небезпека ударів з Півночі залишається.

Масова ракетна атака 5 грудня: останні новини

Нагадаємо, що сьогодні, 5 грудня, РФ знову атакувала Україну своїми ракетами. Відомо, що наша ППО збила ворожі ракети на Полтавщині, Харківщині, Черкащині, Вінниччині, Дніпропетровщині, Київщині.

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат попередив, що росіяни сьогодні можуть застосувати кілька хвиль ракетних атак.

Тим часом, стало відомо про перші жертви. Так, у Запорізькій області окупант розбомбили декілька приватних будинків - 2 людини загинуло, 2 поранено.

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