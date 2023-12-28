Скільки ракет Росія може одночасно випустити по Україні у новорічну ніч: прогноз експерта

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що у новорічну ніч росіяни можуть зчинити провокації. Експерт підрахував, скільки ракет може одночасно полетіти на Україну.

Окупанти накопичили близько 1000 ракет. Тож у ніч Нового року загарбники можуть застосувати певну кількість із запасу, який накопичили останнім часом.

Про це "24 Каналу" заявив заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь.

"Минулого року вони дійсно намагалися тероризувати, наприклад, Київ як столицю України. Демонструючи, що вони "можуть це робити", але тоді це не було успішно. Я думаю, що цього року успішність таких ракетних атак буде ще менша", – сказав Самусь, пригадавши що у минулу новорічну ніч росіяни запустили 45 "Шахедів".

Експерт припускає, що за добу окупанти можуть випустити максимум 200 ракет. Однак більш реалістичний сценарій - це 100 одиниць.

Самусь каже, що РФ має зважати на те, що війна може бути й в іншому регіоні. Адже Росія – найбільша країна світу. Тому ворог не може використати усі свої ракети.

Нині росіяни обмежені в запуску ракет з морських платформ. У 2022-му році вони собі дозволяли використовувати крилаті ракети типу "Калібр" фактично без обмежень, адже домінували у Чорному морі. Нині – ситуація зовсім інша.

Ворог не може безкарно перебувати у морі, тож намагається тримати свій флот у Новоросійську та в бухтах, що розташовані у східній частині моря. Росія ризикує, коли виводить свої підводні та надводні ракетоносії, аби вдарити по Україні.

"Є обмеження по морському компоненту. Стратегічна бомбардувальна авіація може бути використана. І вони, звісно, можуть використовувати балістику", – зазначив Михайло Самусь.

Нагадаємо, заступник міністра енергетики Ярослав Демченков раніше повідомив, чи будуть відключення світла у новорічну ніч.

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