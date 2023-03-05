Скільки ракет Росія тримає у Чорному морі: чи є загроза з акваторії

Станом на ранок неділі, 5 березня, російська армія вивели у Чорне море чотири кораблі. Так, йдеться про два надводних і та підводних судна-носії крилатих ракет.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

За його словами, з морськоъ акваторіъ ворог може атакувати Україну 24 "Калібрами".

У Чорному морі - чотири ворожих ракетоносії. Можливий загальний залп до 24 "Калібрів", - наголосив прессекретар обласної військової адміністраціъ.

Братчук закликав громадян не нехтувати правилами поведінки під час сигналів повітряної тривоги.

Нагадаэмо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що агресорка Росія продовжуватиме запускати ракети по Україні, але змінить тактику. Так, є два ймовірних сценарії масованих ракетних атак: будуть здійснюватися з меншою інтенсивністю або з більшою перервою.

Читайте також:

Ракета прилетіла просто під вікна – репортаж із місця влучання в Чугуєві на Харківщині

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.