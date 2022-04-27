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Скільки ракет Росія випустила по Україні і скільки у неї залишилося: дані Міноборони

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Скільки ракет Росія випустила по Україні і скільки у неї залишилося: дані Міноборони

gettyimages.com

Від 24 лютого Росія випустила по Україні близько 1 300 ракет, ще стільки ж залишилося на озброєнні країни-агресорки.

Виробляти нові ракети РФ все ж може, проте через санкції цей процес значно ускладнений.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"У них (росіян. – Ред.) запаси скоротилися більш ніж вдвічі за той час, коли вони з 24 лютого активно їх використовують по території України. Приблизні цифри - це більше ніж 1 300 ракет вони вже використали. Стільки ж приблизно залишається", — сказала Маляр.

Йдеться про ракети повітряного, морського і наземного базування.

За її словами, через санкції Росії складно поповнювати запаси ракет. Виробництво ракет ускладнене, оскільки комплектуючі до них імпортувалися.

Втім, Маляр попередила, що Росія має ще достатньо ракет, щоб завдати серйозної шкоди, щонайменше — на кілька місяців війни.

"Вони якийсь певний час зможуть користуватися тим, що раніше закуповували. Цього вистачить на кілька місяців. Але треба розуміти, що запас ракет, який вони вже використали (в Україні. – Ред.), не можна поповнити так швидко. Для цього потрібно декілька років", — пояснила заступниця очільника Міноборони.

Раніше журналіст Христо Грозєв заявляв, що у Росії залишається приблизно 30% високоточних ракет.

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