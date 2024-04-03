Скільки ракет та дронів РФ випустила по Україні у березні: Зеленський вразив цифрою

У березні Росія застосувала по Україні понад 400 ракет різних типів, понад 600 "шахедів" і понад 3 тисячі керованих авіабомб.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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"Різні міста і села України потерпають від цього терору, і особливо жорстоко Росія бʼє по прифронтових територіях та прикордонних громадах. Наш Харків, більш ніж мільйонне місто, зазнає ударів ракет і дронів з першого дня цієї війни. Тепер російські терористи застосовують ще й авіабомби проти Харкова. Це щоденні знущання і біль, щоденні втрати у місті. Зруйнована критична інфраструктура, щодня руйнування звичайних житлових будинків", - написав він.

Глава держави закликав партнерів надати Україні більше систем ППО для захисту мирного населення.

"Усього цього не буде, коли Україна отримає надійні системи ППО, які можуть врятувати життя наших людей та повернути безпеку нашим містам. "Петріоти" в руках українців довели, що всі форми російського терору можуть програти. І це потрібно – потрібно для нашого Харкова та всіх інших міст і громад, чиє життя зараз під російськими ударами", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 2 квітня Росія атакувала Дніпро, влучивши по дитячому садочку, коледжу та підприємству. У ДСНС показали наслідки.

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