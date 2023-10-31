Скільки ракет та дронів Росія вночі випустила по Україні: ранкові дані Генштабу

Вночі, 31 жовтня, російські окупанти завдали чергового удару по Україні. Ворог випустив два ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі БпЛА противника", - йдеться у повідомленні.

Загалом минулої доби російські загарбники завдали сімох ракетних та 90 авіаційних ударів по Україні. Ворог здійснив 82 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - додали у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, повітряна тривога через дрони тривала понад три години. Останні ворожі БПЛА збили у Хмельницькій області.