Скільки ракет залишилося у Росії: експерт розповів про бойовий арсенал окупантів

Запасу ракет у РФ лишилося на 5-7 запусків.

Таку думку висловив військовий експерт і полковник запасу Роман Світан, передає "Главред".

Світан зазначив, що Росія використовує запас ракет, які були вироблені за кілька десятків років.

За його словами, в Росії наразі є три типи ракет, і по кожній позиції різні цифри і прогнози, але якщо не брати до уваги ракети типу С-300, то у Росії залишилося запасу ракет на 5-7 запусків.

"У Росії зараз є три типи ракет, і по кожній позиції різні цифри і прогнози. Перший тип - це балістичні ракети типу "Точки У" та "Іскандера". Їх дуже мало - трохи більше сотні. Виробляти Росія їх може, але в дуже малих кількостях. З цієї причини ракети цього типу ми практично не бачимо, Росія залишає недоторканний запас цих ракет", - сказав військовий експерт.

Раніше зазначалося, що Росія може влаштувати масований ракетний обстріл України наприкінці грудня, а потім повторити у січні.

Водночас директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, що Україна не продає електрику за кордон. Інформація про це - відверта брехня.

Читайте також: