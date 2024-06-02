Скільки ракетних та дронових ударів РФ завдала за тиждень по Україні: Зеленський шокував цифрою

Зеленський звернувся до західних партнерів із закликом надати достатню кількість систем ППО.
За минулий тиждень Росія завдала по Україні 1000 ударів ракетами різних типів, КАБами, ударними дронами.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Повна зневага до людського життя та постійний терор – це те, що Росія намагається поширити. Лише за один цей тиждень російські війська завдали майже 1000 ударів – ракетами різних типів, КАБами, ударними дронами", - йдеться у дописі глави держави.
Зеленський звернувся до західних партнерів із закликом надати достатню кількість систем ППО та далекобійну зброю для ЗСУ.
"Захистити життя в Україні достатньою кількістю систем ППО, надати нашим воїнам необхідну зброю з необхідною далекобійністю, тиснути на державу-терориста так, щоб Росія не встигала адаптуватись, – це шлях до наближення миру. Російський терор має програти. Світ здатен це забезпечити", - наголосив президент України.
Нагадаємо, у ніч проти 2 червня країна-агресорка атакувала Україну безпілотниками. У Повітряних силах України розповіли, у яких регіонах збивали "Шахеди".
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