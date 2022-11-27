Скільки разів на тиждень Росія може обстрілювати Україну: речник Повітряних сил розповів

Чи вистачає у Росії високоточних ракет, щоби бити по енергетичній інфраструктурі України щотижня.

Російські окупанти здатні завдавати нових ударів по енергетичній системі України щотижня.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, в РФ багатий потенціал ракет та безпілотників для завдання нових ударів по Україні, однак високоточних ракет, якими окупанти б’ють по енергосистемі, не так вже й багато.

Ігнат заявив, що періодичність обстрілів української енергосистеми буде раз на тиждень.

"Щодо того, скільки РФ може випускати ракет за один раз, Юрій Ігнат нагадав, що на початку жовтня їх кількість досягала і 30, і 50, і 70, і навіть понад 100 впродовж однієї атаки", - сказав Ігнат.

Проте високоточних ракет, за словами речника, які б’ють по енергетичній інфраструктурі, а це Х-101, Х-555 та Калібр, не так вже й багато у них залишилося.

"Іскандерів взагалі 100 з чимось", - зазначив Ігнат.

На його думку, Росія поки не зможе наростити свої виробничі потужності настільки, щоб компенсувати витрачене. Періодичність завдання ударів раз на тиждень може зберігатися, однак на це впливають різні фактори.

"Їм треба напередодні удару визначитись, куди будуть бити, їм треба час зрозуміти які наслідки. Вони проводять від обстрілу до обстрілу розвідку - де треба вдарити ще, яким чином завдати удару, щоб якомога сильніше ми це відчули", - зазначив Ігнат.

Другим фактором, за його словами, є погодні умови, які безумовно впливають на процеси в авіації.

"Погодні умови більш сприятливі дозволяють вести фіксацію обстрілів з повітря", - пояснив речник.

Він додав, що росіянам також треба час, щоб підготувати ракети.

"Банально треба ракети ті ж самі перевести на кораблі, поставити їх туди, зарядити. Тому така періодичність, близько раз на тиждень, може зберігатися", - сказав речник.

Нагадаємо, що востаннє росіяни масовано атакували Україну 23 листопада. Тоді в країні відключили від енергосистеми блоки на трьох АЕС.

Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прокоментував ситуацію. За його словами, в Україні все більш нестабільна обстановка.

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