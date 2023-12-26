Скільки Росія ще здатна вести війну в такому темпі, як зараз: відповідь генерала СБУ

Ворог розуміє, що 2024 рік - це останній рік, коли РФ ще спроможна проводити військові дії у тому темпі, який ми зараз бачимо, зазначив Віктор Ягун.

Для Росії 2025 рік стане критичним.

Таку думку висловив генерал-майор запасу СБУ, військовий і громадський діяч Віктор Ягуну етері телеканалу "Еспресо" 26 грудня.

"Ворог розуміє, що 2024 рік - це останній рік, коли РФ ще спроможна проводити військові дії у тому темпі, який ми зараз бачимо. Росія ще спроможна мобілізувати певну категорію людей, спроможна ще використати ті залишки техніки, які має. Росіяни ще фінансово спроможні щось проводити, але 2025 рік для них є критичним. І вони не хочуть входити в той критичний рік без усвідомлення того, що мають шанси зупинити війну, про щось домовитись, і отримати умовну передишку", - пояснив Ягун.

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Генерал-майор запасу СБУ також додав, що росіяни готові спілкуватися з ким завгодно, але тільки не з Україною.

"Росія посилає меседжі, що готова спілкуватися, але є нюанс. Нюанс полягає в тому, що росіяни готові спілкуватися з Заходом. Вони готові на перемовини з США, з НАТО, з Брюсселем, з ким завгодно, але тільки не з Україною. Концепція росіян проста: Україна нічого не вирішує, давайте ми поговоримо з вами й вирішимо долю України, поділимо її пополам, і забудемо цей конфлікт. Свідомі західні політики на це не підуть, але є певне політичне коло, яке це просуває. Тому що кожна війна закінчується перемовинами", - зазначив Ягун.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що війна РФ проти України не буде довготривалою. За його словами, росіяни фізично не можуть здійснювати довготривалі дії.

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