Скільки Росія випустила ракет по Україні і скільки їх ще залишилось: у ЗСУ відповіли

Росія випустила по Україні 81 ракету під час масованої атаки 9 березня, і це озброєння в агресорки ще не закінчується.

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телеканалу "Freeдом".

За його словами, для подальшого виробництва нових ракет Росії потрібен час і необхідні запчастини.

"На жаль, ракети (в РФ – ред.) не закінчуються, але дефіцит певних типів ракет, звісно ж, є. І тут не в грошах навіть річ, а в тому, чи зможе Росія виробляти надалі у великих кількостях. Ми розуміємо, що оголошені санкції, і санкції повинні діяти бездоганно", – розповів Ігнат.

"На ті ракети, як Х-101, "Кинджал", "Калібр", "Іскандер", які вони можуть виробляти і, ймовірно, виробляють, їм не грошей шкода. Їм потрібен час, щоб їх виготовити, і достатня кількість запчастин", – додав речник Повітряних сил.

Він також нагадав, що з 81-ї випущеної по Україні ракети силам ППО вдалося збити 34, і пояснив, чому це непоганий результат.

"Збито всього 34 ракети. І багато наших партнерів запитують – чому? От раніше був більший відсоток співвідношення збитих і запущених. Але тут дуже просте пояснення. Це 48 крилатих ракет, і з них збито 34. Це добре чи погано? Звісно ж, це чудовий показник за такого масованого обстрілу. Решта типів ракет, які противник запускає по Україні, – це і "Кинджал", і Х-22, і С-300 – їх збивати, на жаль, ми не можемо. Це балістичні ракети, і для цього потрібні спеціальні засоби ППО і ПРО", – розповів Ігнат.

Він уточнив, що йдеться про системи Patriot і SAMP/T, на яких зараз навчаються українські зенітники за кордоном.

Нагадаємо, в ніч проти 9 березня Росія знову обстріляла Україну ракетами та дронами-камікадзе. Під атаку потрапили Київ, Дніпропетровська, Житомирська, Кіровоградська, Харківська, Сумська, Вінницька, Львівська, Івано-Франківська, Одеська, Запорізька області. Внаслідок обстрілу є жертви та постраждалі. Ворог також пошкодив об'єкти критичної інфраструктури та житло українців.

Зауважимо, що під час масованої атаки РФ вперше випустила по Україні одразу шість ракет "Кинджал". Таких ракет в агресорки є всього близько 50, і кожна може коштувати від 10 млн дол.

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