Скільки росіян ліквідовано за добу: у Генштабі назвали нові цифри

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 25 листопада склали 732 350 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1610 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 25.11.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 732 350 (+1610) осіб ліквідовано

танків - 9429 (+6)

бойових броньованих машин - 19 236 (+27)

артилерійських систем - 20 787 (+22)

РСЗВ - 1254

засоби ППО - 1004

літаків - 369

гелікоптерів - 329

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 19 480 (+114)

крилатих ракет - 2764

кораблів/катерів - 28

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 29 948 (+84)

спеціальної техніки - 3681 (+2)

Раніше аналітики повідомили, що останнім часом війська РФ просуваються значно швидше, ніж за весь 2023 рік, а лінія фронту стає дедалі більше мінливішою.

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