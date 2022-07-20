Скільки росіян підтримують війну проти України: Арестович розповів про секретне опитування Кремля

На початку війни Росії проти України президента РФ Путіна підтримували більше 70%, зараз 38% респондентів-росіян.

Про це 20 липня сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Дедалі більше людей вважають путінський режим злочинним, що показує – правди не приховати за пафосними словами. Коли люди бачать Кременчук, Вінницю... вони розуміють, що "щось ми не те робимо". Може, й треба поставити на місце Україну, Захід, але не ціною стрілянини крилатими ракетами дитячими візками. Росіян усі представляють негідників, у яких кров капає з іклів, але вони все одно люди", – зазначив Арестович.

Нагадаємо, Жданов пояснив, чому Росія хоче домовлятися та чим це небезпечно для України.

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