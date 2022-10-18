Скільки росіян підтримують війну проти України: Буданов повідомив, чи вплинула на них мобілізація

Буданов зауважив, що Україна воює не з російським режимом, а з народом.

Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що на сьогодні війну проти України підтримують 82%росіян, попри мобілізацію в РФ.

Про це голова розвідки розповів у інтерв’ю виданню Obozrevatel.

Буданов поінформував, що періодично проводиться зріз соціальних настроїв у Росії. І на сьогодні відомо, що більшість громадян країни-агресорки підтримують війну проти України.

"На жаль 82% абсолютно підтримують бойові дії в Україні", – сказав голова ГУР.

Попри мобілізацію та поразки РФ у боях, росіяни все ще підтримують війну.

"Для них вплинуло усвідомлення того фактору, що "можливо, наш цар не такий вже й потужний", – повідомив Буданов і ствердно відповів на питання, чи кортить росіянам досі воювати з українцями.

"На жаль, треба дивитися правді в очі. Ми воюємо не з російським режимом, як багато хто там вважає, а на жаль, з російським народом, 82% – це переважна більшість", – наголосив голова військової розвідки.

Він також погодився з тезою журналіста про те, що президент РФ Володимир Путін є виразником інтересів росіян на цьому етапі.

Нагадаємо, за оцінками Bloomberg, багатотисячні втрати Росії у війні проти України, залучення додатково 300 тис. резервістів і втеча людей за кордон призведуть до наймасштабнішої демографічної кризи в РФ.

Зауважимо, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 65 850 військових у війні проти України. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

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