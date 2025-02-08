Скільки росіян взяли в полон за час Курської операції: Сирський розповів

Крім того, за словами Сирського, за 6 місяців бойових дій на Курщині РФ втратила 19 тисяч солдатів убитими.
За пів року активних бойових дій на території Курської області РФ було взято в полон 924 російських військових.
Про це розповів головнкомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.
"Під час операції взято в полон 924 військових армії РФ. Поповнення обмінного фонду дозволило визволити частину наших військовослужбовців, зокрема тих, хто перебував у неволі з весни 2022 року", – каже головком.
За його словами, за 6 місяців бойових дій на Курщині загальні втрати російських військ у живій силі склали понад 47 тисяч осіб, з них понад 19 тисяч – убитими.
"Причому це найбільш підготовлені російські війська. Зазнало розгрому й угруповання північнокорейських найманців", – додав Сирський.
Раніше в ISW повідомили, що ЗСУ розпочали нову серію механізованих штурмів і просунулися на Курщині.
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