Скільки росіян звернулися до проєкту "Хочу жити", щоб здатися у полон: цифра вражає

Охочі здатися у полон можуть подати заявку через Telegram-бот або на гарячу лінію "Хочу жити".

За час роботи проєкт "Хочу жити", через який російські військові можуть добровільно здатися в полон, отримав 40 157 звернень.

У середньому, на українську сторону кожні два дні виводять представників ЗС рф, стверджують представники проєкту, повідомила пресслужба проєкту.

Там запевнили, що операції з евакуації через лінію фронту російських військових, що здалися у полон, не припиняються незалежно від ситуації на лінії боєзіткнення.

"Проєкт „Хочу жити“ – це гарантія збереження життя тих росіян, яких кремлівський режим ставить перед вибором: померти під вогнем українських військових або бути обнуленим своїми ж за небажання гинути", – йдеться у повідомленні.

Охочі здатися у полон можуть подати заявку через Telegram-бот або на гарячу лінію "Хочу жити". Після перевірки інформації проводиться операція з виведення комбатанта через лінію фронту чи кордон.

Автори проєкту гарантують конфіденційність, полон в Україні "в нормальних умовах" з опцією попросити притулок, зокрема у деяких країнах ЄС після завершення бойових дій. Комбатантів оформлюють як таких, що потрапили в полон у бою. Таких полонених також не включатимуть до списків на обмін, доки вони самі цього не попросять.

Звернутися можна через бот, дзвінок за номерами +38 044 350 89 17 та 688 (з українських номерів) або повідомленням через Telegram або WhatsApp за номерами +38 095 688 68 88; +38 093 688 68 88; +38 097 688 66 88.

Раніше стало відомо, що російські військові відкрили вогонь по власних солдатах, які намагалися здатися у полон ЗСУ.

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