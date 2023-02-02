Скільки росіяни втратили техніки під час війни в Україні за 2022 рік: аналітики представили документ

Цей список постійно оновлюється, коли з’являються додаткові візуальні підтвердження.

Російська армія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила понад 9 тис одиниць військової техніки, зокрема транспортних засобів та одиниць важкого озброєння.

Про це повідомляють аналітики проєкту Oryx.

Фахівці збирають інформацію про військові втрати сторін в ході війни лише за візуально підтвердженими даними.

Oryx

"Росія втратила 5694 одиниці техніки, з них 242 пошкоджено і 2759 захоплено. Крім цього, 306 одиниць озброєння ЗС Росії кинули на поле бою. З них танків - 1671, у тому числі знищених - 989, захоплених - 545", - повідомили аналітики.

Oryx

Фахівці зазначають, що перелік містить лише знищені транспортні засоби і техніку, про які є фото- чи відеозаписи.

Стрілецька зброя, ПТРК, ПЗРК, міномети, безпілотні боєприпаси, безпілотні літальні апарати, які використовуються як безпілотна приманка, цивільні транспортні засоби, причепи та занедбане обладнання не включені до цього списку.

"Усі можливі зусилля були спрямовані на те, щоб уникнути повторюваних записів і розрізнити статус обладнання: захоплене чи покинуте. До того ж, якщо походження обладнання неможливо встановити, воно не включається до списку", - уточняють аналітики.

Раніше повідомлялося, що оборонна промисловість РФ не виробляє достатню кількість зброї через санкції.

Водночас український експерт Олександр Мусієнко розповів, що Росія все ще може виготовляти нову техніку.