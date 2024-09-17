Скільки Росії коштує війна в Україні: британська розвідка шокувала кількістю витрачених рублів і вбитих росіян

Війна в Україні продовжує залишатися важким тягарем для Росії, особливо з точки зору втрат особового складу.

Війна в Україні стала дорогим заходом для Росії, особливо що стосується втрат серед особового складу. З початку бойових дій Росія, ймовірно, втратила 610 тисяч осіб (убитих та поранених).

Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Британії.

"Тактика, заснована на масових піхотних хвилях, вимагає від Росії постійного поповнення сил на передовій безперебійним потоком нових рекрутів", - йдеться у звіті.

За даними британки розвідки, темпи набору російських військових у 2024 році знизилися в порівнянні з темпами, досягнутими в 2023 році. Російські офіційні особи заявили наприкінці 2023 року, що російське міністерство оборони набирає близько 1600 осіб на день. Однак публічно опубліковані цифри цього року говорять про те, що цей показник становить близько 1000 осіб на день.

Це призвело до того, що російське міністерство оборони збільшило бонуси за прийом на службу в серпні 2024 року, що є дедалі дорожчою стратегією набору військових для Росії.

"За оцінками, виплати військовослужбовцям склали близько 8% федеральних витрат у році по червень 2024 року. Тим не менш, збільшення виплат, ймовірно, сприятиме зростанню набору військовослужбовців на частину року, що залишилася", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що за 2,5 року війни число загиблих і поранених українців і росіян нібито досягло приблизно 1 мільйона осіб.

За конфіденційною українською оцінкою на початку року загинуло нібито 80 000 українських військових, а поранених – 400 000. Оцінки російських втрат варіюються: за даними західних розвідок, загиблих може бути близько 200 000, а поранених – близько 400 000.

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