Скільки Росії знадобиться військових, щоб вибити ЗСУ з Курщини: прогноз New York Times

Окупанти не дуже поспішають перекидати військових з інших напрямків.

Українські війська сьогодні вже не так активно, але все ж продовжують просуватися в різних напрямках, після того як на початку цього місяця швидко прорвали слабко укріплену прикордонні зони РФ.

Про це пише видання New York Times.

Водночас для відбиття українських військ із Курської області Кремлю може знадобитися залучення до 20 бригад, що загалом може становити щонайменше 50 тисяч військових.

Як пише видання, американські чиновники не впевнені, що Україна має намір утримувати свої позиції в Росії протягом тривалого часу.

Українські війська не створювали там великих траншей, необхідних для захисту солдатів і техніки від ворожого вогню, якщо Росія набере достатньо вогневої потужності для відбиття атаки.

"Вони не ставлять мінні поля, щоб уповільнити контратаку, і не будують загороджень, щоби стримати російські танки", - кажуть чиновники.

"Війна показала нам, що спосіб уповільнити військові дії – це оборона вглиб. Якщо вони не захищатимуть територію, використовуючи траншеї та міни, то втримати її буде практично неможливо", – каже Сет Г. Джонс, старший віце-президент Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

І що більше території візьме під контроль Україна, то складніше буде захищати своє угруповання військ, зазначають американські чиновники й аналітики.

Бен Годжес, генерал-лейтенант у відставці та екскомандувач армії США в Європі, сказав, що деякі успіхи України стали результатом "заплутаної та неефективної структури військового командування й управління Росії". Зокрема, за його словами, військовими операціями Росії керують дві різні структури національної безпеки.

На Сході України, де Росія домагається повільних успіхів, командує генеральний штаб російських Збройних сил. Але за відповідь на вторгнення українських військ відповідає ФСБ – російське агентство безпеки.

Що відомо про наступ ЗСУ на Курщину

Операція ЗСУ в Курській області триває, і Росія почала перекидати свої війська з фронту в Україні для захисту регіону. Цю інформацію підтвердив радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі під час брифінгу.

Пентагон веде обговорення з Україною щодо довгострокових цілей її наступу в Курській області, повідомив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер. Він зазначив, що операція демонструє винахідливість і бойові успіхи українських сил.

Водночас глава Кремля опинився перед дилемою зміцнення оборони в Курській області, а це змінює його плани щодо подальшого ведення бойових дій в Україні.

За даними ЗМІ, Путін віддав наказ звільнити Курську область до жовтня.

Видання The Washington Post повідомило, що наступ у Курській області зірвав таємні перемовини України з РФ. Нібито вже цього місяця Київ і Москва мали відправити делегації до столиці Катару – Дохи – для непрямих переговорів щодо припинення ударів по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін.

3000 ворожих солдатів у котлі під Курськом! ЗСУ взяли важливий населений пункт!

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