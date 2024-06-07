Скільки російських кораблів знищили дрони MAGURA: у ГУР дали відповідь

Збитки для Чорноморського флоту країни-агресора РФ через дії дронів MAGURA досить суттєві.

Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов в етері телемарафону.

"MAGURA - український морський ударний дрон, який ефективно нищить Чорноморський флот РФ. Дивовижно, коли такий великий Чорноморський флот РФ, який начебто відповідає, за словами Росії, всім останнім словам техніки і військової науки, нищиться за допомогою асиметричних інструментів. Українські морські дрони є саме такими інструментами. MAGURA вже цього року відправив на дно низку російських кораблів - не лише уразив, але й знищив. Мова про ті самі "Тунці", про "Цезаря Кунікова", про "Котова" - це і великі десантні кораблі, і ракетні крейсери, цілий склад російських кораблів було виведено з ладу", - сказав він.

За даними Юсова, вцілому українцям вдалося вже понад третину плавзасобів російського ворожого Чорноморського флоту вивести з ладу.

"Це означає, що знижується загроза десантних операцій, знижується загроза в цілому використання ворожого флоту, зокрема носіїв "Калібрів", - додав він.

Нагадаємо, 6 травня в ГУР повідомили, що їхній морський дрон Magura V5 знищив швидкісний катер окупантів у бухті Вузька в Криму. Там також показали відео ураження.

Пізніше представник української розвідки Андрій Юсов уточнив, що йдеться про катер серії "Мангуст" 150 – достатньо новітню розробку росіян.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Не просто уразили, а знищили! ГУР розповіли подробиці ліквідації ворожого катера в Криму

Читайте також: