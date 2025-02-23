Скільки російських об'єктів вразили українські удари: Сирський розкрив деталі

Цього року українські сили безпілотних систем вже провели близько 130 операцій. Загалом у 2024 році на території Росії уражено 377 стратегічних об’єктів.

Українські сили вже завдають ударів по об’єктах на території Росії на відстані до 1700 кілометрів.

Такі дані назвав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Військові частини, арсенали, підприємства військово-промислового комплексу, нафтопереробні заводи, енергетичні об’єкти, які Росія використовує у війні проти нас, – є об’єктами наших дій", – зазначив Сирський.

За його словами, протягом 2024 року українські сили безпілотних систем вже провели близько 130 операцій. Загалом у 2024 році на території Росії уражено 377 стратегічних об’єктів.

Головнокомандувач також повідомив, що українські військові готують нові далекобійні засоби ураження, які допоможуть ще ефективніше знищувати критичні об’єкти противника.

Атаки на ключові об'єкти нафтової інфраструктури на території РФ спричинили справжній хаос у цій стратегічній галузі. Внаслідок ударів у Росії було тимчасово скорочено виробництво нафтопродуктів приблизно на 10%.