Скільки російських офіцерів загинуло на війні проти України, підрахували аналітики

Реальні втрати можуть бути вдвічі-втричі вищими. Нових офіцерів окупантам просто нема де брати.

На війні проти України загинуло щонайменше 2000 російських офіцерів.

Про це повідомляє OSINT-проект KIU (Killed in Ukraine).

Проєкт веде перелік втрат армії РФ серед керівного складу за відкритими даними. Підтвердження здійснюється через повідомлення про похорони, некрологи та новинні сайти.

2 000 Російські офіцери, що були в Україні в 28 березня 2023 року.

Базований на суспільно існуючих даних від Росії. Confirmations are made via funeral notices, obituaries і news sites. Names, photos and sources: https://t.co/KPk6K7C5tR

Follow @KilledInUkraine for updates. pic.twitter.com/VhROIgByNY — KIU • Ukrainian Officers killed in Ukraine (@KilledInUkraine) March 28, 2023

Військовий аналітик Кирило Михайлов у коментарі російському виданню "Важные истории" заявив, що реальні втрати вдвічі-втричі перевищують ті, які можна підтвердити відкритими джерелами.

Інший експерт Павло Лузін зазначив, що втрати серед керівного складу складно відновити. Нових офіцерів окупантам просто нема де брати.

"Де взяти інших людей на місце загиблого генерала, полковника, майора, підполковника? На їхні місця підтягують лейтенантів та капітанів. Це дезорганізує [російську армію] у моменті", — вважає Лузін.

Ще один російський військовий експерт Юрій Федоров говорив, що на всіх мобілізованих росіян може не вистачити офіцерів.

"Мобілізованих потрібно структурувати, починаючи від взводу, закінчуючи дивізією, корпусом і так далі. Для цього потрібен офіцерський корпус, вважається, що в російській армії на одного офіцера має припадати приблизно десять рядових. Якщо ви призиваєте 300 тисяч рядових, ви маєте десь набрати 30 тисяч офіцерів різних спеціальностей. Такої кількості офіцерів у діючій російській армії немає", – заявляв він.

Нагадаємо, що втрати росіян наближаються до 172 тисяч. Минулої доби ліквідовано ще 570 солдатів РФ.

Раніше британська розвідка повідомила, що Росія зазнає великих втрат у спробах оточити Авдіївку.

Читайте також: