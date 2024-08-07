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Скільки російських військ зосереджено у прикордонних з Україною районах: експерт назвав цифру

Скільки російських військ зосереджено у прикордонних з Україною районах: експерт назвав цифру

Військовий експерт Олександр Коваленко. Колаж ТСН.ua

Олександр Коваленко наголосив, що ситуація на Курщині показала, що Росія нездатна захистити свої території та кордони навіть від невеликої групи військових.

Кількість російських військ у прикордонних з Україною районах налічує близько 75 тисяч особового складу. Більшість цих сил коштів зосереджено у Білгородської області РФ – понад 50 тисяч о/с. У Брянській та Курській – по 10 тисяч о/с.

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко у Facebook.

  • "Трохи цікавої математики на "курській хвилі". 10 травня російські окупаційні війська розпочали наступальну операцію на півночі Харківської області. Наступали фронтом 35 км і змогли просунутися максимум на 6-8 км протягом перших 2-3 тижнів. Участь у цій наступальній кампанії брали підрозділи УВ "Північ" зі складу угруповання "Білгород", на той час чисельністю близько 50 тисяч о/с. Безпосередньо у Харківській операції було задіяно угруповання понад 30 тисяч о/с.
  • 6 серпня мо рф повідомило про те, що в Курську область Суджанський район спробувала проникнути група чисельністю 300 о/с. Ми не маємо офіційних підтверджень з українського боку, що це підрозділи СОУ, а тому поки що цю невідому групу називатимемо 300 Спартанців.
  • Протягом 48 годин 300 спартанців охопили фронт просування 30 км від Миколаєво-Дар'їно до Олешня, на глибину 8-15 км, від Зеленого Шляху до Рубанщини.
  • Ви розумієте, що мо рф саме себе дискредитувало? У травні вони за 3 тижні 30 тисячним угрупованням просунулися фронтом 35 км на 6-8 км і загрузли вже як третій місяць, а 300 Спартанців провали фронт у 30 км на глибину в 15 км за 48 годин. А якби їх було 3 тисячі? Чи 10 тисяч? То стояли б вже під Курськом?” – пише експерт.

Окремо Коваленко зазначив, що угруповання військ "Північ" зараз має такий вигляд:

  • особовий склад – близько 75 тисяч;
  • танки – до 350;
  • ББМ – до 770;
  • ствольна артилерія – понад 800;
  • РСЗВ — 150-160.
Угруповання російських військ
Угруповання російських військ "Північ" / Фото: sprotyv.info

"Більшість цих сил коштів зосереджено в Білгородській області — понад 50 тисяч о/с. У Брянській та Курській по 10 тисяч о/с. Тобто, росія нездатна захистити свої території і кордони навіть від настільки невеликої групи як 300 Спартанців? З урахуванням того, що це кордон із країною, з якою росія воює! Адже це бачать не тільки на Заході, а й в інших країнах, які імітують щиру дружбу з росією, але пам'ятають, що багато російських територій історично не її", – резюмував військово-політичний оглядач.

Нагадаємо, напередодні, 6 серпня, російські пропагандисти повідомили про нібито рейд українських сил у Курську область РФ. Станом на 7 серпня російські "військкори" занили про швидке просування противника, заявивши, що головний напрямок — це Суджа.

На Курському напрямку фіксують колону української техніки

На Курському напрямку фіксують колону української техніки

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