Скільки російських військ зосереджено у прикордонних з Україною районах: експерт назвав цифру

Олександр Коваленко наголосив, що ситуація на Курщині показала, що Росія нездатна захистити свої території та кордони навіть від невеликої групи військових.

Кількість російських військ у прикордонних з Україною районах налічує близько 75 тисяч особового складу. Більшість цих сил коштів зосереджено у Білгородської області РФ – понад 50 тисяч о/с. У Брянській та Курській – по 10 тисяч о/с.

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко у Facebook.

"Трохи цікавої математики на "курській хвилі". 10 травня російські окупаційні війська розпочали наступальну операцію на півночі Харківської області. Наступали фронтом 35 км і змогли просунутися максимум на 6-8 км протягом перших 2-3 тижнів. Участь у цій наступальній кампанії брали підрозділи УВ "Північ" зі складу угруповання "Білгород", на той час чисельністю близько 50 тисяч о/с. Безпосередньо у Харківській операції було задіяно угруповання понад 30 тисяч о/с.

6 серпня мо рф повідомило про те, що в Курську область Суджанський район спробувала проникнути група чисельністю 300 о/с. Ми не маємо офіційних підтверджень з українського боку, що це підрозділи СОУ, а тому поки що цю невідому групу називатимемо 300 Спартанців.

Протягом 48 годин 300 спартанців охопили фронт просування 30 км від Миколаєво-Дар'їно до Олешня, на глибину 8-15 км, від Зеленого Шляху до Рубанщини.

Ви розумієте, що мо рф саме себе дискредитувало? У травні вони за 3 тижні 30 тисячним угрупованням просунулися фронтом 35 км на 6-8 км і загрузли вже як третій місяць, а 300 Спартанців провали фронт у 30 км на глибину в 15 км за 48 годин. А якби їх було 3 тисячі? Чи 10 тисяч? То стояли б вже під Курськом?” – пише експерт.

Окремо Коваленко зазначив, що угруповання військ "Північ" зараз має такий вигляд:

особовий склад – близько 75 тисяч;

танки – до 350;

ББМ – до 770;

ствольна артилерія – понад 800;

РСЗВ — 150-160.

Угруповання російських військ "Північ" / Фото: sprotyv.info

"Більшість цих сил коштів зосереджено в Білгородській області — понад 50 тисяч о/с. У Брянській та Курській по 10 тисяч о/с. Тобто, росія нездатна захистити свої території і кордони навіть від настільки невеликої групи як 300 Спартанців? З урахуванням того, що це кордон із країною, з якою росія воює! Адже це бачать не тільки на Заході, а й в інших країнах, які імітують щиру дружбу з росією, але пам'ятають, що багато російських територій історично не її", – резюмував військово-політичний оглядач.

Нагадаємо, напередодні, 6 серпня, російські пропагандисти повідомили про нібито рейд українських сил у Курську область РФ. Станом на 7 серпня російські "військкори" занили про швидке просування противника, заявивши, що головний напрямок — це Суджа.

На Курському напрямку фіксують колону української техніки

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