Скільки російських військових перебувають у Білорусі на навчаннях: українські прикордонники назвали цифру

Наразі Держприкордонслужба не фіксує створення якихось ударних угруповань, які б були готові до повторного вторгнення.

Ударних угруповань, які могли б повторно вторгнутись в Україну, на території Білорусі немає, але ворог перекидає підготовлені підрозділи з Білорусі, щоб далі відправити їх на схід України. Наразі у Білорусі на навчаннях перебувають близько 9-10 тисяч військових РФ.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону 28 лютого.

"На жаль, Білорусь не припиняє підтримувати Росію у війні, яку та розв’язала проти нашої країни. Однак і на напрямку Білорусі, і на напрямку кордону з Росією, де наші території були деокуповані, де ворога було відкинуто за межі кордону, на щастя, ми не фіксуємо створення якихось ударних угруповань, які б були готові до повторного вторгнення", - наголосив Демченко.

Речник зазначив, що наразі в білорусі знаходиться близько 9-10 тисяч військових рф, які постійно залучені або до підготовки, або до спільних навчань разом з підрозділами армії білорусі.

Водночас, за словами речника, на сьогодні фіксується перекидання російських підрозділів, які вже пройшли підготовку, на територію росії. В подальшому вони будуть направлені на схід України для поповнення сил армії росії на тих напрямках, де ведуться повномасштабні бойові дії.

Речник ДПСУ вважає, що відсутність ударних угруповань ворога в Білорусі не повинна заспокоювати.

"Навіть попри те, що на кордоні з Росією і Білоруссю таких немає ударних угруповань, які були б готові вторгнутись на територію України, не можна розслаблятися. Ми розуміємо підступність ворога і що у будь-який момент він може використати ці напрямки, навіть не маючи достатніх сил, але для створення або провокацій, або досягнення якихось короткострокових цілей. Тому кордон з Білоруссю максимально укріплюється як по лінії кордону, так і в прикордонні для того, щоб підрозділи ДПСУ, інших складових Сил оборони мали всі можливості для того, щоб зустріти ворога і дати гідну відсіч", - наголосив Демченко.

Речник зазначив, що кордон з РФ також посилюється, хоча Україна й не має можливості максимально проводити укріплення по лінії кордону.

"Ще від квітня, коли ворога було відкинуто за межі кордону, він щоденно обстрілює як лінію кордону в межах Чернігівської, Сумської та Харківської областей, так і прикордоння. Тільки від початку цього місяця нашими прикордонними нарядами було зафіксовано близько 280 обстрілів прикордоння цих областей", - поінформував Демченко.

Нагадаємо, у Білорусі поблизу кордону України відбулася висадка десанту.

Знищення літака в Білорусі, атака "Шахедами", успіхи української ППО | Юрій Ігнат

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