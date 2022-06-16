Скільки російських окупантів воює в Україні: у Генштабі ЗСУ дали відповідь

Скільки російських окупантів воює в Україні: у Генштабі ЗСУ дали відповідь

На території України воюють майже 330 тисяч російських військових.

У Генштабі Збройних Сил України додали, станом на 16 червня на напрямках, де відбуваються бойові дії, перебувають близько 220 тисяч російських військових.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу у четвер, 16 червня.

"Крім того, залучено військові частини та підрозділи мобілізаційного резерву противника - понад 80 тисяч осіб, бойові армійські системи - до 7 тисяч осіб, федеральна служба військ нацгвардії - до 18 тисяч, а також приватні військові кампанії - до 8 тисяч осіб", - додав він.

Варто зазначити, що станом на 16 червня загальні бойові втрати серед особового складу російських військових становлять понад 32,9 тисячі осіб. Найбільші втрати армії РФ минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Як у пеклі - у Росії палає найбільше газове родовище

Читайте також: