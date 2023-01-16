Скільки російських військових є в Білорусі і чи наблизилися вони до кордону з Україною: в ДПСУ відповіли

На території Білорусі перебуває 11 тисяч російських військових, але ця кількість постійно змінюється через ротацію у ЗС РФ.

Україна не фіксує збільшення угруповань російських та білоруських військ на території РБ поблизу з кордонами України. Також наразі не було жодних заходів у межах оголошених спільних авіанавчань Росії та Білорусі.

Про це сьогодні, 16 січня, заявив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко в ефірі національного телемарафону.

"Ми не фіксуємо збільшення угруповань російських та білоруських військ в безпосередній близькості до нашого кордону. На сьогодні кількість військ РФ на території РБ становить близько 11 тисяч військових", - сказав він.

Очільник Держприкордонслужби зазначив, що кількість ворожих військ щодня змінюється, адже зараз відбувається ротація підрозділів Збройних сил РФ, а саме 2-а мотострілецька дивізія виходитиме на територію РФ, у Воронезьку та Білгородську області, а їй на заміну заходить 6-а мотострілецька дивізія.

Дейнеко також прокоментував анонсовані російсько-білоруських авіанавчання. Він зазначив, що 15 січня було переміщення з російських аеродромів Воронежа та Курська до Білорусі 8 одиниць літаків: 6 бомбардувальників Су-34 і 2 багатоцільових винищувачів Су-30 СМ.

Загальна кількість літаків та гелікоптерів на території Білорусі зараз становить близько 50, вони здебільшого зосереджені на 2 аеродромах: Мачулищі в Мінській області та Барановичі в Брестській області.

Утім сьогодні, 16 січня, жодних заходів у Білорусі зафіксовано не було.

"Ми постійно відстежуємо всю обстановку, насамперед пов’язаної зі збільшенням авіаційної компоненти. Щодо анонсованих навчань на період з 16 до 31 січня, то можемо сказати що сьогодні жодних заходів не було. Було переміщення трьома літаками Ан, це просто літаки забезпечення, переміщувалося відповідне майно", - сказав голова ДПСУ України.

Спільні військові навчання РФ і РБ

У Білорусі сьогодні, 16 ічня, стартували спільні з РФ масштабні навчання військової авіації. Очікується, що вони триватимуть до 1 лютого.

За даними Генштабу ЗСУ, під виглядом спільного навчання ворог посилив бойове авіаційне угруповання в Білорусі.

Раніше в міністерстві оборони США заявили, що не бачать ознак того, що Білорусь має намір вступити у війну проти України, попри участь у спільних навчаннях з Росією.

Читайте також: