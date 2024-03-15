Скільки розпіарених танків "Армата" має РФ і скільки планує виготовити: дані від ГУР

За інформацією ГУР, Росія планує виготовити 29 танків "Армата" у 2024 році.

За наявними даними, РФ має в своєму розпорядженні близько 20 розпіарених танків Т-14 "Армата", які відносяться до дослідної партії.

Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) у відповідь на запит видання АрміяInform.

За наявними розвідки, РФ за весь час, від 2009 року, спромоглася випустити близько 20 одиниць. І це – дослідна партія.

Станом на кінець 2023 року танк "Армата" так і не пройшов у Росії державних випробувань та не прийнятий на озброєння армії окупантів.

Водночас, Росія планує виготовити 29 танків "Армата" впродовж 2024 року. Проте найімовірніше план не вдасться виконати.

"Але найбільш ймовірно, що цей план не буде виконано. Так, у 2023 році із запланованих 29 одиниць не було виготовлено жодного танка", – йдеться в повідомленні ГУР.

Також у ГУР повідомили, що російські окупанти не використовували Т-14 "Армата" в бойових діях проти України.

Раніше у британській розвідці повідомили, що РФ не відправила танк "Армата" в Україну через загрозу втратити його в бою.

Водночас, у квітні та липні 2023 року окупанти запевняли, що їхні "Армати" вже воюють на фронті. У серпні 2023 року російські пропагандисти заявили про "виведення танків із зони бойових дій". Проте доказів, що хоча б одна "Армата" була на передовій, росіяни не надали. Керівник ГУР Кирило Буданов зазначав, що на фронті танків "Армата" не було.

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