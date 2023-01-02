Скільки ще будуть відключати світло і наскільки імовірний блекаут: відповідь Міненерго

Графіки відключень світла залишаться в Україні до кінця зими.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону.

Галущенко пояснив, що графіки обмеження електропостачання залишаться до кінця опалювального сезону через значні пошкодження і генерації, і систем передачі електроенергії.

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Він каже, що Україні за майже три місяці російських атак на об'єкти енергетики вдалося напрацювати низку рішень, які дозволяють ефективно підтримувати роботу системи. Тож, на його думку, блекаут в Україні можливий лише теоретичною

"Наша енергосистема протягом майже трьох місяців працює під постійними систематичними обстрілами. Тому вже є набір технічних рішень, щоб забезпечити стабільність її роботи. Це стосується і генерації, і передачі електроенергії. Упевнений, що система втримається і надалі за подальших можливих ударів", - заявив Галущенко.

За словами Галущенка, галузь докладає зусиль, щоб зробити відключення плановими та прогнозованими.

Що зі світлом в Україні

31 грудня Україні вдалося уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми, попри атаки РФ, завдяки чудовій роботі ППО та завчасним технічним заходам.

Російські окупанти у новорічну ніч своїми атаками не досягнули своєї цілі – їм не вдалося залишити українців на Новий рік без електроенергії. Додаткові обсяги електроенергії для побутових споживачів надано завдяки свідомій поведінці українського бізнесу та обмеженням роботи промисловості.

Вже на ранок 2 січня в Києві застосовано екстрені відключення світла внаслідок нічної російської атаки дронами. У Київській області екстрені відключення світла скасовано.

На випадок блекауту в Україні створено банківську мережу POWER BANKING, до якої увійшли всі системно важливі фінансові установи. Ця мережа працюватиме навіть в умовах блекауту.

Крім того, Україні передали креслення, які врятували боснійське місто у 1990-х під час запеклої війни на Балканах.

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