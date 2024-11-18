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Скільки ще часу Путін влаштовуватиме українцям пекло: думка експерта

Скільки ще часу Путін влаштовуватиме українцям пекло: думка експерта

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Диктатор займатиметься лише ескалацією воєнного конфлікту, але не підготовкою до мирних переговорів.

До моменту інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа Росія зосередиться на подальшій ескалації військового конфлікту.

Таку думку висловив в ефірі Freedom експерт аналітичного центру "Об’єднана Україна" Ігор Попов.

"І доки немає офіційного плану від Трампа і, можливо, до самої інавгурації Дональда Трампа - Росія намагатиметься військовими засобами повернути собі контроль над Курською областю й далі наступати, й далі максимально дипломатичними інформаційними каналами тиснути на громадську думку на Заході", — вважає Попов. 

Експерт також вказав, що ракетні удари по Києву та іншим регіонам України свідчать про намір Росії посилити конфлікт, а не готуватися до мирних переговорів. На його думку, Кремль намагається створити собі підґрунтя для мінімальних компромісів у майбутньому. 

"Російські вимоги дуже масштабні, але загарбники хочуть підійти до переговорів із максимально сильної позиції. Це логічна стратегія ворога. Водночас важливо, щоб українські союзники зрозуміли: в переговори потрібно вступати, маючи потужну позицію", - додав Попов.

Нагадаємо, у ніч проти 17 листопада російські окупанти здійснили масований комбінований удар по енергообʼєктах України.

За ніч і ранок РФ випустила 120 ракет і 90 дронів. Сили ППО знищили 144 повітряні цілі — 102 ракети та 42 дрони.

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