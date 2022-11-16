Скільки ще може бути масованих ударів по Україні: експерт оцінив запаси ракет Росії

Окупанти розуміють, що протиповітряна оборона України посилилася, тому використовують більше ракет.

Нинішній запас крилатих ракет Росії дозволяє їй здійснити ще як мінімум 5-7 масованих ракетних ударів по Україні.

Про це розповів військовий експерт Роман Світан в ефірі каналу Freedom.

На запитання, чи можна після атаки 15 листопада очікувати ще більш масованих ракетних ударів, експерт відповів:

"Кількість ракет, яку ми зараз бачили, трохи більша від того, що було 10 жовтня. Тоді здавалося, що це максимум, але вони накопичили, підтягнули і збільшили, розуміючи, що у нас кількість протиповітряної оборони збільшилася, гранична планка з супроводу та знищення російських ракет також збільшилася. Вони збільшили на такому ж рівні кількість ракет. 100-110 ракет - навряд чи росіяни зможуть сильніше збільшити, оскільки є певна кількість носіїв, певний час для підготовки пусків такого рівня".

Як пояснив Світан, окупанти можуть підготувати і 200 ракет, але такий масовий запуск є для них доволі складним завданням:

"Вони можуть збільшити навіть вдвічі таку кількість ракет, якщо вони готуватимуться вдвічі довше. Протягом двох місяців вони можуть підготувати і дві сотні ракет, але їм доведеться використовувати усі свої носії – повітряні, морського базування – та виконати одномоментний запуск. Причому виконати розрахунки польоту ракет, цілевказівку, коригування подальшого руху першої, другої та третьої хвилі, досить складно. Тому я думаю, для них варіант у районі 100 ракет, які зараз мають".

За його словами, кількість ракет у росіян з кожним пуском падає, але їхні запаси з урахуванням відновлення дозволяють "такого рівня атак виконати як мінімум 5-7, максимум - до 10, але тоді вони вийдуть на повний нуль, виберуть весь стратегічний недоторканний запас ракет".

"Проте цей запас у них є. Вони, правда, залишаться без носіїв ядерних боєзапасів, бо практично всі ці ракети можуть нести тактичну ядерну зброю", - додав військовий експерт.

Світан також розповів, що Росія під час ракетного удару по Україні майже відмовилася від дронів-камікадзе і використовувала три види дозвукових крилатих ракет.

Нагадаємо, із 90 ракет, випущених Росією 15 листопада, збито 73, із десятка дронів-камікадзе знищено всі. В районі Києва підрозділами ППО збито 18 ракет з 21.

Внаслідок ракетного обстрілу загинула одна людина в Києві, ще шість зазнали поранень. Уражені енергосистема, підприємства, житлові будинки.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Росія здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми від початку війни. Наслідки можуть бути і для сусідніх держав.

В Офісі президента розповіли, що через удари окупантів по критичній інфраструктурі ситуація в Україні критична. Найбільше влучань російських ракет було в центральних та північних областях.

В ОП повідомили, що в Києві ситуація вкрай важка, запроваджуються спеціальні графіки аварійних відключень. В "Укренерго" змушені розпочати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні.

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