Скільки ще може тривати війна і чим закінчиться: відповів американський підполковник

Підполковник ВПС США виступає за замороження війни і об'єднану місію європейських країн, які це контролюватимуть.

Війна в Україні може тривати ще впродовж трьох років.

Таку думку висловив підполковник Джахара "Френкі" Матісек – льотчик ВПС США і професор Військово-морського коледжу США в інтерв'ю грузинській службі новин "Радіо Свобода".

На питання, наскільки близько закінчення війни в Україні, якщо нинішні тенденції збережуться та якщо припустити, що Трамп не втручається, він відповів, що у такому разі війна триватиме ще три роки.

Підполковник ВПС США вважає, що Європейський Союз має направити місію в Україну і провести "лінію на землі", заявивши, що "російські сили не перетнуть цю межу, тому що ЄС розглядатиме це як вторгнення в Європу".

"Ідея про те, що російські війська врешті-решт дійдуть до Києва чи далі на захід протягом наступних трьох-п’яти років, змусить європейців зробити це, а американці скажуть європейцям: "Ви повинні це зробити", – каже американський військовий.

На думку американця, звісно, ​​"найкращий ідеальний результат – усі російські сили покинуть територію України". Проте він закликає "повернутися до реалізму".

"Скільки американців, канадців та європейців готові воювати і вмирати за кожен сантиметр української території? І це стає питанням політичної волі та внутрішньої політики. Я думаю, що простіше зафіксувати це (лінію зіткнення – Ред.) на місці", – зазначає Матісек.

Раніше аналітик відповів, чи могла Україна перемогти у війні 2022 року.

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