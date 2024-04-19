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Скільки ще Путін продовжуватиме війну і від чого це залежить: політолог зробив гучну заяву

Скільки ще Путін продовжуватиме війну і від чого це залежить: політолог зробив гучну заяву

Путін продовжуватиме війну до певного моменту: все залежить від Заходу / Фото: Associated Press

За його словами, велике кровопролиття буде тривати до січня або лютого наступного року.

Повна залежність України від допомоги Заходу дає можливості Путіну продовжувати війну

Про це розповів політолог, експерт “Бюро аналізу і політики” Віктор Бобиренко в ефірі телеканалу “Еспресо”.

“Ми маємо розуміти, наскільки вразливою є сьогодні Україна. В нас немає власного ресурсу, ми повністю залежні від допомоги наших союзників. Це велика біда, а також можливість для Путіна. Він точно буде продовжувати війну, поки не стане зрозуміло, хто переможе у Білому домі, чи залишиться президент США Джо Байден, чи знов прийде до влади Дональд Трамп. Це означає, що велике кровопролиття буде тривати щонайменше до січня або лютого наступного року”, — зазначив він.

Політолог прокоментував зміну позиції спікера Палати представників США Майка Джонсона стосовно допомоги Україні.

“Джонсон — кар'єрист у чистому вигляді, і трампіст. Він просто отримав від Трампа сигнал "вже можна". В нього було завдання затягувати з питанням допомоги Україні, щоб показати, що Трамп, за яким ганяється правосуддя, насправді може зупинити у США будь-що. Тож тепер вони сказали, що Трамп передумав”, — зазначив він.

“У такий спосіб Трамп показує свої можливості і впливи, зокрема на власну партію. Адже вони могли грати в цю "гру" аж до вересня, поки остаточно не висунулась би та третина конгресменів, які йтимуть на ротацію. Так як їх висувати мусить партія, вони прямо залежні від Трампа. Вони все розуміють і грали за "поганих хлопців", які тепер стали "хорошими", бо Трамп зробив відповідну заяву щодо України”, — сказав Бобиренко.

Нагадаємо, колишній президент Сполучених Штатів Америки та кандидат на президентське крісло Дональд Трамп неочікувано назвав виживання України важливим для Америки.

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