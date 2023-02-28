Скільки ще триватиме війна і що вплине на її подальший розвиток: оцінка Латвії

Війна в Україні, розпочата РФ, триватиме щонайменше до кінця 2023 року.

Про це пише заявила Служба безпеки Латвії.

У звіті йдеться, що ані значні втрати Росії, які постійно зростають, ані економічні чинники, пов'язані із санкціями, не свідчать про те, Путін має намір відмовився від своєї початкової мети.

Фахівці вважають, що після зимового періоду окупанти відновлять наступ на Україну. Наголошується, що російський режим досі розглядає можливість поновлення наступу на Київ. Захоплення Донбасу - мінімальна тактична мета.

"І Путін, і Росія в цілому готові продовжувати війну. За нашими оцінками, бойові дії триватимуть принаймні до кінця

2023 року. Росія використовувала зиму для відновлення. Стратегічні цілі Росії не змінилися. Вона, ймовірно, планує відновити новий наступ після періоду відпочинку. Росія ще має необхідні ресурси, а Україна має силу волі та підтримку Заходу, яка зростає, для успішної оборони, а також потенційні можливості для поступового відновлення окупованих територій", - йдеться в документі.

За інформацією Служби безпеки Латвії, режим Путіна вважає, що між Росією і Заходом почалася нова "холодна війна". Таким чином, Росія вирішила повністю відвернутися від Заходу, зосереджуючись натомість на Азії, Африці та Латинській Америці.

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"Росія планує використовувати антизахідні настрої цих регіонів для створення спільних коаліції проти Заходу", - мовиться в документі.

Також у Латвії кажуть, що відновлення мирних переговорів наразі неможливе - Росія не готова покинути територію України, а Україна не готова до територіальних втрат. Тим часом, сигнали, які надсилає Росія про "готовність до переговорів", у Латвії розцінюють як блеф.

"Їй потрібен час, щоб перегрупуватися і підготуватися", - сказано в документі.

Для перемоги України необхідна значно більша військова підтримка Заходу.

"І Росії, і Україні не вистачає озброєння та боєприпасів. З найважливіших факторів, що впливають на подальший розвиток в

війни буде здатність обох сторін отримати або виробити їх якомога швидше. На бойові дії також мобілізація та фінансово-економічна ситуація в обох країнах", - йдеться в повідомленні спецслужби.

Ризик застосування Росією ядерної зброї, згідно із документом, є низьким, оскільки це може призвести до прямого втручання Заходу у війну. Також це відштовхне від Кремля дружні країни, такі як Китай або ж Індію.

Нагадаємо, секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, військовослужбовець Роман Костенко вважає, що весною російська армія може розпочати більш масштабні наступи із застосуванням більшої кількості озброєння, техніки.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов попереджає, що наступні три місяці війни на фронті будуть дуже активними і вирішать подальший перебіг подій. За його словами, активні бої очікуються "абсолютно всюди".

Раніше голова правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявляв, що війна в Україні може тривати ще не один рік.

Секретар РНБО Олексій Данілов також заявляв раніше, що раніше весни – літа у нас навряд чи буде таке свято як перемога.

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