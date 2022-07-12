Скільки ще триватиме війна: Жданов порівняв ресурси України та Росії

Російське командування буде знімати зі зберігання старе радянське озброєння,щоб продовжувати воювати за наказом очільника Кремля.

Про це йшлося у розмові військового експерта Олега Жданова із кореспонденткою ТСН.

"Ще на початку війни я припустив, що ми можемо дочекатися на той момент, коли російські війська приїдуть на танках Т-34. І не тому, що вони хочуть пафосно щось продемонструвати, а тому, що окрім цих танків, у них більше нічого не залишилося. РФ наразі буде знімати зі зберігання старе радянське озброєння і буде продовжувати воювати. Серед 140 млн населення завжди знайдеться 100 тис - менше 1% - для того, щоби взяти участь у війні", - зазначив експерт.

Щодо готовності України воювати довго, то, за словами Жданова, тут все залежить не від нас.

"Наші власні запаси вже скінчилися. Сьогодні ми воюємо на запасах Заходу - тих країн, що нас підтримують. Якщо Захід не захоче програти в цій війні і не отримати нового Гітлера в образі Путіна, то вони нам будуть допомагати стільки, скільки потрібно, для того, щоб ми вистояли і перемогли. Вони поставили в цій війні на нас. Ставку вже змінити неможливо, не програвши самим", - додав експерт.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін у четвер, 7 липня, знову вдався до погроз Україні. Диктатор невдоволений заявами України та західних партнерів про те, що РФ потрібно перемогти на полі битви, та погрожує, мовляв, "Росія ще не починала воювати".

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