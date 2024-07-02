Скільки ще ув'язнених можуть мобілізуватись до ЗСУ – у Мін'юсті озвучили цифру

Верховна Рада України 8 травня 2024 року ухвалила закон про мобілізацію ув'язнених до лав ЗСУ, який згодом підписав президент Володимир Зеленський. За останніми даними, понад 3 тисяч людей вже були умовно-достроково звільнені в обмін на мобілізацію. У Мін'юсті кажуть, що ще близько 27 тисяч можуть мати право служити у Збройних сил України.

Про це розповіла заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька, пише Associated Press.

Як уточнила Висоцька, умовно-дострокове звільнення засуджені можуть отримати після співбесіди, медичного огляду, а також перегляду судимості.

Водночас до служби не допускають осіб, які засуджені за:

зґвалтування;

вбивство двох й більше осіб;

злочини проти національної безпеки України.

AP пише, що Україна бажає провести різницю між своєю програмою та вербування засуджених у Росії. Останніх, як правило, відправляли на найсмертоносніші бої. Українська програма, своєю чергою, направлена на інтеграцію в’язнів до регулярних фронтових підрозділів.

"Після перевірки умовно-достроково звільнених ув'язнених відправляють на базову підготовку до таборів, де вони навчаються поводженню зі зброєю та іншим основам бою. Навчання завершується пізніше, коли вони приєднуються до окремих підрозділів", - пише видання.

Нагадаємо, військовий розповів про ризики для армії від "блатних".

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