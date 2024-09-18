Скільки ще зможе воювати Росія: відповідь ексзаступника начальника Генштабу ЗСУ

Здатність Росії вести війну в Україні залежить від поточного стану економіки РФ, її оборонно-промислового комплексу та переведення країни на воєнні рейки.

Окупаційна армія РФ зможе вести бойові дії проти України щонайменше рік-два.

Таку думку висловив ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко в етері "Еспресо".

"Є різні оцінки ситуації та її перспективи. Західні та українські фахівці оцінюють стан ведення війни та потенціал РФ на даний час, зокрема, в економіці та оборонно-промисловому комплексі, враховуючи переведення країни на воєнні рейки. У такому стані Росія може триматися ще рік-два, вести бойові дії, залежно від інтенсивності", — сказав Романенко.

За його словами, інтенсивність бойових дій на фронті залежатиме від того, як союзники України допомагатимуть з постачанням зброї, техніки та боєприпасів. Річ у тому, що нині РФ отримує підтримку від своїх "партнерів" — лише Північна Корея надала росіянам 5 млн артилерійських снарядів.

Однак в України після певної паузи допомога американських союзників, на жаль, не є достатньо ефективною.

"Стан і перспективи будуть залежати від того, чи нададуть партнери допомогу, яка змінить ситуацію, чи все залишиться на нинішньому рівні. Наразі ситуація на фронтах важка. Якщо ситуація зміниться завдяки широкій допомозі, є оптимістичний шанс, що до кінця наступного року може розпочатися розмова про перехід до переговорів з міцною позицією України щодо зупинення бойових дій", — наголосив Романенко.

Нагадаємо, раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Путін намагатиметься закінчити війну в Україні до кінця 2025-го або ж на початку 2026 року.

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