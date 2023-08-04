Скільки сіл Харківщини під окупацією та куди просунулися ЗСУ — Синєгубов розкрив подробиці

Кількість населених пунктів Харківщини, які досі знаходяться під окупацією росіян, не змінилася — 1,8 % території, тобто 29 населених пунктів. Однак наші захисники стоять в обороні і наносять максимальне ураження ворогу, не даючи йому просуватися вглиб території Харківської області.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“У нас збільшилася так звана сіра зона, де ведуться активні бойові дії , тому що ворог продовжує наступальні штурмові дії по Куп’янському та Лиманському напрямках. Тут у нього масштабне намагання відбити втрачені ним восени минулого року позиції. Однак ворог несе втрати серед живої сили, техніки, озброєння тощо, а наші воїни стоять на своїх позиціях”, — зазначив начальник ОВА.

Він прокоментував просування Збройних сил України на Харківщині: “Наші воїни стоять тут в обороні і наносять максимальне ураження ворогу, не даючи йому просуватися вглиб території Харківської області. Це наразі для нас основне завдання”.

“Зрозуміло, що це війна і при нагоді наші воїни будуть відстоювати свої позиції або відбивати, аби дійсно звільнити повністю територію Харківщини. Однак це має бути великий військовий задум”, — резюмував Олег Синєгубов.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Як окупанти мстяться Харківщині за невдачі на фронті | Олег Синєгубов

Контрнаступ ЗСУ

В Генштабі ЗСУ 3 серпня повідомили, що російські війська контратакували ЗСУ на півдні, щоб повернути раніше втрачене положення. Втім, окупанти успіху не мали. Українські війська відбили ці атаки РФ.

Також 2 серпня український Генштаб повідомив, що ЗСУ вибили окупантів з позицій біля Авдіївки Донецької області. Крім того, вони продовжують наступальні дії на південь від Бахмута, а також на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Тим часом розвідка Британії назвала фактор, що уповільнює контрнаступ ЗСУ. Фахівці вважають, що підлісок, який виріс на полях на півдні країни, може бути є одним із факторів, який уповільнює розвиток бойових дій на цій ділянці фронту.

Своєю чергою, у Пентагоні зробили заяву про контрнаступ ЗСУ. В американському Міноборони вважають, що він буде важким і тривалим. Водночас США будуть підтримувати Україну, скільки буде потрібно.

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