Скільки систем Patriot потрібно Україні для захисту: Зеленський назвав цифру (відео)

Зараз кожна система для захисту неба, кожна протиракета – це буквально захист життя, наголосив президент.

Україна пройшла 27 квітня ще один масований ракетний удар – 34 російські ракети різних типів. Основна мішень – це енергетика, різні об’єкти галузі: і електроенергетика, і об’єкти для транзиту газу. Саме ті газові об’єкти, від яких залежить, зокрема, безпека постачання в Євросоюз.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Україні треба щонайменше сім систем Patriot

"Частину ракет сьогодні вдалося збити, і я вдячний кожному нашому воїну, який був дійсно влучним і вчасно реагував. Траєкторії ракет і сам характер удару були прораховані російськими терористами так, щоб якнайбільше ускладнити роботу нашої ППО. Кожна збита сьогодні ракета – це вагомий результат", – зазначив він.

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Президент подякува всім партнерам, які вже допомогли нам з ППО: зараз кожна система для захисту неба, кожна протиракета – це буквально захист життя. І важливо, щоб усі нові домовленості з партнерами, які вже є на посилення нашої ППО, важливо, щоб кожна ініціатива друзів України допомогти, зокрема, з пошуком і постачанням Patriot, – щоб усе це спрацювало якнайшвидше.

"Сім систем потрібні Україні – і це мінімум. Ці Patriot є в партнерів", – сказав він.

Російські терористи бачать, що в партнерів, на жаль, немає зараз для Європи такої ж рішучості в захисті від терору, яку вони продемонстрували на Близькому Сході, зазначив Зеленський. Але все ж є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО. Треба не втратити час – треба дати необхідний сигнал рішучості, вважає він.

Обмеження російських схем обходу санкцій

"Також я хочу подякувати зараз усім країнам та лідерам, які реально працюють над тим, щоб обмежити російські схеми обходу санкцій. Дякую всім політикам та громадським діячам, журналістам, які інформують про те, як Росія завозить комплектуючі для ракет та іншої зброї – в порушення санкцій світу. Кожен матеріал у засобах масової інформації про схеми обходу санкцій, кожен публічний заклик до посилення санкцій, уся політична робота заради цього, яка призводить до результатів, обмежує не лише путінський терор, але й терор загалом. І в цьому є глобальний сенс нашої взаємодії – усіх партнерів", – сказав очільник країни.

Відновлення генерації

Президент зазначив, що зараз у багатьох наших областях – Львівщина, Франківщина, Харків та область, Дніпровщина, – в деяких наших регіонах працюють енергетики, ремонтні бригади. Всі необхідні служби задіяні, щоб відновити генерацію та розподіл, які зруйнували російські удари. Максимум можливого обов’язково буде зроблено. Він подякував усім, хто працює зараз, працював увесь день.

"Дуже важливо, щоб такі удари, як сьогодні, не перетворювались на рутину для світу. Я вдячний усім лідерам, які реагують, які засуджують російський терор, які контактують з партнерами, що мають у себе і ППО, яке могло б працювати в Україні, і відповідні ракети. Щоб терористи програли, солідарність лідерів у захисті від терору має працювати 24/7, так само як і люди, які ліквідовують наслідки ударів, і як наші воїни, які щодня й щоночі роблять усе, щоб тими силами, які є в Україні, зробити якнайбільше для України", – наголосив він.

Пакет підтримки від Австралії

Окремо президент подякував Австралії за оголошений новий пакет підтримки для нашої держави і людей. Саме військова підтримка – те, що посилить нашу ППО, плюс дрони, військове обладнання. Зеленський зазначив, що сьогодні відбулися переговори прем’єр-міністра України та заступника глави уряду Австралії, міністра оборони. "Переговори відбулися тут, у нашій державі. Очікую звіт прем’єр-міністра України", – додав він.

"Кожен день має додавати сили нашій державі..."

Володимир Зеленський розповів, що готується зараз і до нової комунікації з іншими нашими партнерами: і завтрашній день, і новий тиждень будуть активними.

"Кожен день має додавати сили нашій державі. Кожен день маємо зміцнювати ті чи інші українські позиції. Нам потрібно, щоб в Москві переконались, що війна їм нічого не дасть. І тільки силою ми можемо цього досягти. Всі українці. Всі партнери. І однаково рішуче", – резюмував президент.

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