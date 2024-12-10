Скільки систем Patriot потрібно Україні, щоб зробити війну для Путіна беззмістовною: Зеленський назвав цифру

Президент України зазначив, що тільки системи ППО зараз здатні гарантувати безпеку мирним українцям.

Україні потрібно 10-12 додаткових систем Patriot. Вони забезпечать країні життя та зроблять війну для Путіна беззмістовною.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своїх соцмережах.

Президент зазначив, що тільки системи ППО зараз здатні гарантувати безпеку мирним українцям. Саме про це Володимир Зеленський розмовляв з президентом США Байденом, а також обговорював з генсеком НАТО Марком Рютте та польським прем'єром Дональдом Туском.

"Тому що якщо наше небо повністю захищене, переваги у них немає. Жодні КАБи, ракети будь-які балістичні тощо не зможуть влучати в цивільну інфраструктуру України, наші енергетику, лікарні, школи та університети. Одна система коштує 1,5 млрд – візьміть, будь-ласка, з російських активів – 30 млрд це буде коштувати. Але це повністю закриє все наше небо", – заявив Зеленський.

Раніше військовий експерт Роман Світан наголосив, що Україні необхідно біля кожної атомної станції поставити Patriot, щоб убезпечити об'єкти від ударів балістичними ракетами "Кинджал".

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