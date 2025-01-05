Скільки солдатів КНДР вбито і поранено у боях проти України: Зеленський назвав цифру

Крім того, президент порівняв, що у той час, коли ЄС дав Україні мільйон снарядів, Північна Корея дала Путіну 3,7 млн снарядів.

З 12 тисяч північнокорейських військових, який відправили до РФ воювати проти України, уже убито або поранено 3800 військових.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, яке опублікував youtube-канал Офісу президента.

"Подивіться на цей приклад. Північна Корея. 12 тисяч приїхало (на територію РФ для участі у війні - ред.). На сьогодні 3800 вбито або поранено. Вони можуть привезти ще 30-40 тисяч. А можуть і 500 тисяч. Вони можуть привезти багато людей. Тому що у них автократія", – сказав він.

Також читайте Документи про нерозголошення і пільги: що в КНДР кажуть родинам загиблих на Курщині

Водночас Зеленський вважає, що Європа не зможе зібрати армію, яка налічуватиме два або три мільйони осіб.

"Немає такої мети всіх зібрати – ми не хочемо війни. Ми хочемо росіян зупинити. А вони запрошують солдатів із Північної Кореї. Спалюють їм обличчя, пораненим або вбитим. Щоб вони були невпізнавані. Є докази – фото і відео", – стверджує Зеленський.

Він порівняв, що у той час, коли ЄС дав Україні мільйон снарядів, Північна Корея дала Путіну 3,7 млн снарядів.

Раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібні гарантії безпеки, щоб не допустити повторної агресії Путіна.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.